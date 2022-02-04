Онколог Петровский назвал единственный способ вовремя обнаружить рак
Он напомнил, что онкозаболевания характерны для людей старше 60 лет, поэтому с возрастом нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем.
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У онкологических заболеваний нет характерных симптомов, болевые ощущения часто появляются уже на поздних стадиях рака. Поэтому своевременно обнаружить опухоль можно лишь с помощью регулярных обследований. Об этом РИА "Новости" рассказал замдиректора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский.
По его словам, в некоторых случаях даже повышение артериального давления может быть симптомом рака. Если у человека возникают какие-то подозрения, ему нужно обратиться к терапевту, который направит его к онкологу и другим специалистам, а также назначит необходимые обследования. В России для своевременного выявления онкозаболеваний есть специальные программы скрининга, которые проверяют наличие распространённых видов рака — колоректального рака, шейки матки, простаты и молочной железы. Эти обследования проводятся в рамках программы диспансеризации. Петровский предупредил, что рак характерен для людей старше 60 лет, поэтому с возрастом человеку нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем.
Ранее онколог Денис Юдин описал портрет типичного больного с раком лёгких. По словам эксперта, этот вид онкологии обычно диагностируется очень поздно. 75–80% всех диагностируемых случаев — это уже третья или даже четвёртая стадия.
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