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Онколог Петровский назвал единственный способ вовремя обнаружить рак

Он напомнил, что онкозаболевания характерны для людей старше 60 лет, поэтому с возрастом нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем.

4 февраля, 05:36

© Pixabay

У онкологических заболеваний нет характерных симптомов, болевые ощущения часто появляются уже на поздних стадиях рака. Поэтому своевременно обнаружить опухоль можно лишь с помощью регулярных обследований. Об этом РИА "Новости" рассказал замдиректора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский.

По его словам, в некоторых случаях даже повышение артериального давления может быть симптомом рака. Если у человека возникают какие-то подозрения, ему нужно обратиться к терапевту, который направит его к онкологу и другим специалистам, а также назначит необходимые обследования. В России для своевременного выявления онкозаболеваний есть специальные программы скрининга, которые проверяют наличие распространённых видов рака — колоректального рака, шейки матки, простаты и молочной железы. Эти обследования проводятся в рамках программы диспансеризации. Петровский предупредил, что рак характерен для людей старше 60 лет, поэтому с возрастом человеку нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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