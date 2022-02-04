Космонавты Шкаплеров и Дубров с МКС пожелали российским спортсменам побед на Олимпиаде
Церемония открытия Игр состоится 4 февраля, начало — в 15:00 по московскому времени. Тем временем соревнования уже начались, и российские атлеты уже успели достигнуть определённых успехов.
Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с МКС пожелали российским спортсменам побед и рекордов на Олимпиаде в Пекине. Кадр из видео © Twitter / "Роскосмос"
Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с МКС пожелали российским спортсменам побед и рекордов на Олимпиаде в Пекине. Видео © Twitter / "Роскосмос"
Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), пожелали российским спортсменам удачи на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Их обращение опубликовано на странице "Роскосмоса" в "Твиттере".
"Совсем скоро весь мир будет с замиранием сердца следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине, болеть и переживать за своих спортсменов, мы тоже не останемся в стороне и будем болеть за вас, следить за вашими выступлениями из космоса, с борта Международной космической станции", — отметил Шкаплеров.
В свою очередь Дубров пожелал всем нашим спортсменам побед и новых рекордов на Олимпиаде.
"Хотим пожелать всем вам успехов, побед и новых рекордов, пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, и мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на Родину. Удачи вам, друзья!" — подчеркнул он.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Церемония открытия состоится в пятницу, в 15:00 по московскому времени. Её посетит и президент РФ Владимир Путин. Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина будут знаменосцами нашей команды на церемонии открытия. Отметим, что столица Китая станет первым городом в мире, который принял как летнюю (2008 год), так и зимнюю Олимпиаду.
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