Космонавты Шкаплеров и Дубров с МКС пожелали российским спортсменам побед на Олимпиаде

Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с МКС пожелали российским спортсменам побед и рекордов на Олимпиаде в Пекине. Видео © Twitter / "Роскосмос"

Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), пожелали российским спортсменам удачи на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Их обращение опубликовано на странице "Роскосмоса" в "Твиттере".

"Совсем скоро весь мир будет с замиранием сердца следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине, болеть и переживать за своих спортсменов, мы тоже не останемся в стороне и будем болеть за вас, следить за вашими выступлениями из космоса, с борта Международной космической станции", — отметил Шкаплеров.

В свою очередь Дубров пожелал всем нашим спортсменам побед и новых рекордов на Олимпиаде.

"Хотим пожелать всем вам успехов, побед и новых рекордов, пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, и мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на Родину. Удачи вам, друзья!" — подчеркнул он.