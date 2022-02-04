Нуланд заявила о настрое США на серьёзные переговоры с РФ по контролю над вооружениями

США настроены на серьёзные переговоры с Россией о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы чувствовали, когда наши президенты встретились в Женеве, и мне выпала привилегия присутствовать там. Мы в действительности задали достаточно "сильную" повестку дня, чтобы двигаться вперёд стабильным и предсказуемым образом, и оба президента тогда сказали, что хотят этого", — подчеркнула дипломат в интервью ТАСС.

По её словам, Вашингтон считает этот диалог с Москвой ключевым. Нуланд добавила, что первым шагом к стабильным и предсказуемым отношениям является предоставление России ответа на предложения по безопасности.