Нуланд заявила о настрое США на серьёзные переговоры с РФ по контролю над вооружениями
По словам замгоссекретаря Соединённых Штатов, никому сейчас не нужна большая война, а Вашингтон и Москва должны работать над миром и безопасностью.
Виктория Нуланд © ТАСС / AP / Susan Walsh
США настроены на серьёзные переговоры с Россией о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.
"Мы чувствовали, когда наши президенты встретились в Женеве, и мне выпала привилегия присутствовать там. Мы в действительности задали достаточно "сильную" повестку дня, чтобы двигаться вперёд стабильным и предсказуемым образом, и оба президента тогда сказали, что хотят этого", — подчеркнула дипломат в интервью ТАСС.
По её словам, Вашингтон считает этот диалог с Москвой ключевым. Нуланд добавила, что первым шагом к стабильным и предсказуемым отношениям является предоставление России ответа на предложения по безопасности.
"И мы готовы вести серьёзные переговоры по сокращению рисков и контролю над вооружениями, в том числе по обеспокоенностям, которые связаны с позициями США по Украине и позициями России по Украине", — заверила замгоссекретаря.
Напомним, посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД 26 января. Представленный РФ проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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