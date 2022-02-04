В Бундестаге назвали неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию

Использование Германией газопровода "Северный поток – 2" для давления на Россию было бы неверным решением и причинило бы значительный внешнеполитический вред. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.

"Использование "Северного потока – 2" в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред", — отметил он.