В Бундестаге назвали неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию
В немецком парламенте уверены, что единственным верным решением было бы запустить газопровод, чтобы разрядить обстановку.
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Использование Германией газопровода "Северный поток – 2" для давления на Россию было бы неверным решением и причинило бы значительный внешнеполитический вред. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.
"Использование "Северного потока – 2" в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред", — отметил он.
По мнению Котре, отказ от газопровода нанёс бы значительный удар по экономике Германии. Парламентарий уверен, что единственным верным решением было бы запустить "Северный поток – 2", чтобы разрядить обстановку.
Напомним, что ранее глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода "Северный поток – 2" не может состояться до тех пор, "пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной".
Комментариев: 0