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В Бундестаге назвали неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию

В немецком парламенте уверены, что единственным верным решением было бы запустить газопровод, чтобы разрядить обстановку.

4 февраля, 06:00
<p>© <a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/landfall-facilities-in-russia-in-september-2021-882/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a> / Nikolai Ryutin</p>

© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Использование Германией газопровода "Северный поток – 2" для давления на Россию было бы неверным решением и причинило бы значительный внешнеполитический вред. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.

"Использование "Северного потока – 2" в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред", — отметил он.

По мнению Котре, отказ от газопровода нанёс бы значительный удар по экономике Германии. Парламентарий уверен, что единственным верным решением было бы запустить "Северный поток – 2", чтобы разрядить обстановку.

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Напомним, что ранее глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода "Северный поток 2" не может состояться до тех пор, "пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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