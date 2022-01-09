Сила надежды: Психологи назвали 7 приёмов, повышающих жизнеспособность в 240 раз Учёные доказали, что человек сам настраивает себя на победу или поражение. Науке выживать и побеждать необходимо учиться, точнее, нужно знать подводные камни, которые стоит обходить. 8 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Как быть спокойным в любой ситуации

Психофизиолог Уолтер Брэдфорд Кэннон открыл феномен "смерть вуду", согласно которому одна только мысль об опасности способна убить человека. Это характерно для представителей любой культуры и эпохи. Один африканец из примитивного племени однажды съел курицу, которая считалась священной, после чего умер от страха, что его покарают боги. В австралийских племенах люди часто умирали, если племенной знахарь насылал на них в качестве наказания порчу. Согласно статистике, феномен "смерть вуду" активно проявляет себя в лагерях для военнопленных. Иногда люди, которым ставят смертельный диагноз, умирают от сердечного приступа. И, напротив, решившие бороться во что бы то ни стало имеют больше шансов на выздоровление. Так что наука доказала: надежда — не пустой звук. Большую роль играет "эффект плацебо", тесно связанный с феноменом надежды, в паллиативной медицине. В повседневной жизни вера в успех и в то, что делаешь, по статистике, увеличивает шансы человека на 50%.

Как отпустить прошлое

Психобиолог Курт Рихтер пошёл дальше. Он оттолкнулся от разработок Брэдфорда и показал, что надежда — абстрактное понятие и требует конкретизации. Рихтер провёл опыт над крысами, которых помещал в вёдра с водой. Вскоре он обнаружил, что дикие и свирепые грызуны сдаются быстрее изнеженных домашних особей. Некоторые одомашненные не теряли надежды и барахтались, пытаясь выбраться, в течение пары суток. Тогда он вывел гипотезу, что позитивный опыт прошлого способен увеличить результативность. Теперь диких крыс бросали в воду, затем спасали и давали возможность отдохнуть. Потом снова бросали в воду. После серии "упражнений на выживание" грызуны обучались навыкам спасения самих себя и могли продержаться в воде до 240 часов. Это выразилось в формуле: "Надежда и знание, что можно спастись, повышают жизнеспособность в 240 раз".

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Предположение оказалось верным. Довольный Курт Рихтер написал в своей работе: "После устранения безнадёжности крысы не умирают". Впоследствии точность этой формулы не раз доказывалась на практике с людьми. Пациенты выбирались из многомиллионных долгов, в то время как их обанкротившиеся партнёры кончали жизнь самоубийством, перенёсшие инсульт возвращались к активной жизни, поражённая гангреной нога пациента восстанавливалась вследствие запуска процесса мощной регенерации. Зачастую человека спасает знание о том, что из любой безнадёги можно выбраться. Именно поэтому опыт так жизненно необходим людям. Главное — сделать верные выводы.

Самовнушение на здоровье и успех

В гипнотерапии практикуется метод "Охотник". Неуверенному в себе человеку под гипнозом внушалось, что запланированные им действия будут иметь успех. При этом испытуемому внушалось, что это не абстрактный успех, а вполне конкретный, направленный на достижение цели. Певцу, не способному при всех природных данных взять нужную октаву, говорили, что через пару дней всё получится, спортсмену, который чуть-чуть недотягивает до установления рекорда, внушали, что рекорд уже взят, надо лишь его зафиксировать.

Причиной "синдрома недостаточного достижения", по мнению португальского психолога Виго Атаканчи, описавшего эти особенности психики ещё в 70-х, являются особые психологические "зажимы". Пациент приходит с проблемой, под гипнозом ему внушают, что он всё может. В 95% случаев он достигает результата. Методика "Охотник" названа в честь северных охотников, которые знали, что попасть точно в цель мешает исключительно "нетвёрдая рука", неровное дыхание и дрожание в коленях. Специалисты отмечают, что даже ритуальные пляски у чукчей и индейцев — не что иное, как сброс стресса, механизм психорегуляции. Эффективным может быть и самогипноз. Руководствуясь методикой Бехтерева, необходимо на полчаса оказаться в обстановке, где никто не потревожит, выключить телефон и всё, что раздражает. Расслабить руки, расслабить глаза (нужно почувствовать тяжесть собственных век), после этого начать сеанс внушения: "У меня получится…".

Избавиться от негатива

Психолог Исайя Хенкель доказал, что токсичное окружение и негативная среда буквально съедают человека заживо — от стресса его мозг превращается в дырявую тряпку, а жизнеспособность падает до нуля. И на это не требуются десятилетия, ведь "ломать — не строить". Результаты исследования, опубликованные в 2010 году в журнале Proceedings of the Royal Society, показали, что каждый позитивно настроенный человек на 11% повышает жизнеспособность и эффективность того, чьим другом или партнёром он стал.

Каждый негативный новый знакомый наносит урон в области целеполагания на 50%. Зеркальные нейроны мозга заставляют подражать тому, что вокруг. И если вокруг токсичные неудачники, они неизбежно заразят своим ядом. Поток негатива продолжительностью 30 минут и более способен убивать нейроны гиппокампа. А именно он отвечает за принятие решений. Недоброжелатели в окружении на 34% увеличивают риск развития проблем с сердцем и сосудами. Недоброжелательно настроенное руководство снижает творческий потенциал сотрудника, а негативно ориентированный подчинённый снижает эффективность достижения компанией поставленных целей.

Воображение в психологии

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Знаменитый физик Альберт Эйнштейн ставил воображение выше знания и называл его истинным показателем интеллекта. Невролог Стэнфордской школы медицины Тина Силиг отмечает, что от момента "воображения несуществующих вещей" до внедрения инновации в жизнь и создания продукта, нужного людям, новатора отделяют всего два этапа. В первом — активируются творческие ресурсы, необходимые для решения сложных проблем, связанных с разработкой проекта, во втором — генерируются "фишки", уникальные идеи, в третьем — уже вырисовывается черновая рабочая модель продукта. Первый этап — самый сложный, обычно люди в нём вязнут. Если воображение и целеустремлённость не гаснут, они позволят преодолеть рутину и прийти к победе. Это правило применимо и по отношению к жизни. Воображение прописывает сценарий, а потом человек становится режиссёром собственного фильма. Скорее всего, это будет драма, но развитие сюжета зависит целиком от самого человека.

Как быстро бросить курить и другие методы "просветления"

Учёные давно доказали, что никотин сужает сосуды и негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы в целом. Курильщики давно входят в группу риска не только по части прямого вреда здоровью, но и составляют подавляющее большинство среди пациентов, поражённых ментальными заболеваниями. Исследование, опубликованное неврологами Токийского столичного института медицинских наук в журнале Science Advances, прямо говорит о том, что потребление стимуляторов (в случае подростков — это сахар и углеводы) пагубно влияет на ментальное здоровье. Никотин, по мнению нейробиологов, оказывает схожее воздействие на мозг — он угнетает когнитивные процессы, и, если говорить простым языком, тормозит развитие человека, незаметно влияя на сосуды.

Вопрос жизни и смерти

Израильский психолог Алан Шульц, изучавший состояние военных ЦАХАЛ после Войны Судного дня, неоднократно отмечал, что решающим фактором, способным сохранить веру в собственные силы, является пренебрежительное отношение к провалу. Разумеется, некоторые вещи слишком важны, чтобы опускать руки и переставать бороться, но если в судьбу вмешивается что-то, что мешает добиться успеха здесь и сейчас, значит, время для его достижения ещё не пришло. Пережить момент, который многие ошибочно воспринимают как крах жизненных идеалов, поможет только пренебрежительное отношение к разочарованию и установка на то, что принять успех придётся обязательно, просто нужно немного подождать. Если максимально упростить выводы Шульца, то стоит запомнить, что жизненные ситуации не надо воспринимать как вопрос жизни и смерти и относиться к небольшим разочарованиям нужно спокойнее, — тогда не пострадает ни физическое, ни ментальное здоровье.

Авторы Евгений Жуков