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В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с ковидом

Полностью вылечились и выписались из больниц при этом более 58 тысяч пациентов.

4 февраля, 08:40
<p>© ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

© ТАСС / Савостьянов Сергей

В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

"Количество госпитализаций составило 17 798 человек — на 0,03% больше по сравнению с 3 февраля", — говорится в сообщении.

Из больниц за минувший день выписалось 58 449 человек, при этом медики зафиксировали 682 летальных исхода. Всего по стране за сутки выявили 168 201 новый случай заражения, а в целом с начала пандемии в России коронавирус подхватили уже 12 452 765 человек.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить в стране новые ограничения из-за "омикрона", более того, обсуждается отмена ограничений для контактных лиц. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила эти планы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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