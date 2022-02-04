В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с ковидом

В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

"Количество госпитализаций составило 17 798 человек — на 0,03% больше по сравнению с 3 февраля" , — говорится в сообщении.

Из больниц за минувший день выписалось 58 449 человек, при этом медики зафиксировали 682 летальных исхода. Всего по стране за сутки выявили 168 201 новый случай заражения, а в целом с начала пандемии в России коронавирус подхватили уже 12 452 765 человек.