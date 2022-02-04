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"Спутник V" получил постоянную регистрацию в России

Ранее препарат был зарегистрирован "на условиях" после проведения первой и второй фаз клинических исследований.

4 февраля, 08:30

"Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V). Фото © ТАСС/Юрий Смитюк

Антиковидная вакцина "Спутник V" полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вакцина "Спутник V"... уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований", — отметил он.

Ранее препарат был зарегистрирован "на условиях" после проведения первой и второй фаз клинических исследований.

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В этом году также ожидается признание "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. Пока же проходит проверка документации и технологических процессов. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее объясняла задержку с признанием российской вакцины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что ВОЗ признает "Спутник V" уже в ближайшие месяцы. Так же оптимистично настроен директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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