"Спутник V" получил постоянную регистрацию в России
Ранее препарат был зарегистрирован "на условиях" после проведения первой и второй фаз клинических исследований.
"Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V). Фото © ТАСС/Юрий Смитюк
Антиковидная вакцина "Спутник V" полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Вакцина "Спутник V"... уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований", — отметил он.
Ранее препарат был зарегистрирован "на условиях" после проведения первой и второй фаз клинических исследований.
В этом году также ожидается признание "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. Пока же проходит проверка документации и технологических процессов. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее объясняла задержку с признанием российской вакцины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что ВОЗ признает "Спутник V" уже в ближайшие месяцы. Так же оптимистично настроен директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Коронавирус: Главное
"Нехороший коктейль": Вирусолог Аграновский объяснил опасность соседства "омикрона" и "дельты" в России
сегодня в 06:00
Врач Свифт оценила сроки заражения "омикроном" для переболевших другими штаммами ковида
сегодня в 02:26
В ВОЗ заявили о шансе Европы взять распространение коронавируса под контроль
сегодня в 01:07
Комментариев: 0