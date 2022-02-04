"Спутник V" получил постоянную регистрацию в России

Антиковидная вакцина "Спутник V" полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вакцина "Спутник V"... уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований", — отметил он.