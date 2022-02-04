"Сдают краплёные карты": Захарова уличила США в шулерстве из-за упрёка в сливе ответа по безопасности

Слова замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что якобы Москва виновата в утечке их ответов по гарантиям безопасности, по сути, являются признанием того, что российская сторона играет честно и открыто, в отличие от США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.