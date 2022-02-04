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"Сдают краплёные карты": Захарова уличила США в шулерстве из-за упрёка в сливе ответа по безопасности

Она отметила, что слышать от американского заместителя госсекретаря заявления о том, что Россия ведёт себя честно, "очень приятно".

4 февраля, 08:59
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Слова замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что якобы Москва виновата в утечке их ответов по гарантиям безопасности, по сути, являются признанием того, что российская сторона играет честно и открыто, в отличие от США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нуланд заявила, что власти США почти уверены, что Москва организовала утечку документов из-за пометок на них, сделанных для России. Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают краплёные карты. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Посольство РФ отвергло обвинения Нуланд о "причастности" Москвы к утечке ответов США

Посольство РФ отвергло обвинения Нуланд о "причастности" Москвы к утечке ответов США

Ранее испанская газета Еl Pais слила ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По крайней мере на данном этапе. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби всё же подтвердил подлинность обнародованного документа. Выяснилось, что автор статьи El Pais находится на Украине.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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