НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Посольство РФ отвергло обвинения Нуланд о "причастности" Москвы к утечке ответов США

Дипломаты призвали американских официальных лиц отказаться от пропаганды и заняться серьёзной работой по укреплению европейской безопасности.

4 февраля, 06:59

Виктория Нуланд. Фото © Flickr / U.S. Embassy Prague

Заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что якобы Москва причастна к утечке в СМИ американских документов с ответом по гарантиям безопасности, вызывает недоумение, считают в Посольстве РФ в Вашингтоне.

"В качестве "доказательства" нашей вины американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие "пометки, предназначенные для России". С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам", — говорится в сообщении посольства, опубликованном в "Фейсбуке".

При этом дипломаты напомнили, что конфиденциальная информация была обнародована через газету государства, которое является членом НАТО, близким союзником США. В дипведомстве призвали американские власти не заниматься конспирологией, а сосредоточиться на сути российских озабоченностей, отказаться от пропаганды и заняться серьёзной работой по укреплению европейской безопасности.

Предупреждение Путина: Почему Киев "слил" газете El Pais письменный ответ НАТО

Предупреждение Путина: Почему Киев "слил" газете El Pais письменный ответ НАТО

Напомним, в среду испанская газета Еl Pais слила ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По крайней мере на данном этапе. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби всё же подтвердил подлинность обнародованного документа. Выяснилось, что автор статьи El Pais находится на Украине.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1