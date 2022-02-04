Посольство РФ отвергло обвинения Нуланд о "причастности" Москвы к утечке ответов США
Дипломаты призвали американских официальных лиц отказаться от пропаганды и заняться серьёзной работой по укреплению европейской безопасности.
Виктория Нуланд. Фото © Flickr / U.S. Embassy Prague
Заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что якобы Москва причастна к утечке в СМИ американских документов с ответом по гарантиям безопасности, вызывает недоумение, считают в Посольстве РФ в Вашингтоне.
"В качестве "доказательства" нашей вины американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие "пометки, предназначенные для России". С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам", — говорится в сообщении посольства, опубликованном в "Фейсбуке".
При этом дипломаты напомнили, что конфиденциальная информация была обнародована через газету государства, которое является членом НАТО, близким союзником США. В дипведомстве призвали американские власти не заниматься конспирологией, а сосредоточиться на сути российских озабоченностей, отказаться от пропаганды и заняться серьёзной работой по укреплению европейской безопасности.
Напомним, в среду испанская газета Еl Pais слила ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По крайней мере на данном этапе. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби всё же подтвердил подлинность обнародованного документа. Выяснилось, что автор статьи El Pais находится на Украине.
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