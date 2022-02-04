Посольство РФ отвергло обвинения Нуланд о "причастности" Москвы к утечке ответов США

Заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что якобы Москва причастна к утечке в СМИ американских документов с ответом по гарантиям безопасности, вызывает недоумение, считают в Посольстве РФ в Вашингтоне.

"В качестве "доказательства" нашей вины американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие "пометки, предназначенные для России". С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам", — говорится в сообщении посольства, опубликованном в "Фейсбуке".