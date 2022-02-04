В Бундестаге назвали требования Украины в адрес ФРГ "всё более истеричными"
Там считают, что, пока Киев не выполняет свою часть Минских договорённостей, его нельзя поддерживать в одностороннем порядке.
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Требования Украины в адрес Германии отказаться от запуска "Северного потока — 2" и начать поставлять ей оружие становятся всё более истеричными. Об этом заявил член комитета Бундестага ФРГ по защите климата и энергетики Штеффен Котре.
"Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся всё более истеричными. <...> Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть Минских договорённостей", — сказал он в беседе с ТАСС.
По мнению Котре, если бы Берлин начал поставлять оружие Киеву, это бы ещё сильнее усугубило и без того напряжённую геополитическую ситуацию. При этом он добавил, что с немецким оружием Украина не смогла бы противостоять России в случае гипотетического вторжения.
А ранее депутат Бундестага ФРГ Штеффен Котре заявил, что использование "Северного потока — 2" в качестве средства давления на Россию было бы неумным решением со стороны немецких властей.
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
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