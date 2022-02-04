В Бундестаге назвали требования Украины в адрес ФРГ "всё более истеричными"

Требования Украины в адрес Германии отказаться от запуска "Северного потока — 2" и начать поставлять ей оружие становятся всё более истеричными. Об этом заявил член комитета Бундестага ФРГ по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

"Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся всё более истеричными. <...> Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть Минских договорённостей", — сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению Котре, если бы Берлин начал поставлять оружие Киеву, это бы ещё сильнее усугубило и без того напряжённую геополитическую ситуацию. При этом он добавил, что с немецким оружием Украина не смогла бы противостоять России в случае гипотетического вторжения.