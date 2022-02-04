Путин прибыл в Китай, где примет участие в открытии Олимпиады

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии зимних Олимпийских игр.

В поездке Путина будет сопровождать помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Известно, что после переговоров Путин и Си Цзиньпин отправятся на обед в формате тет-а-тет. К диалогу лидеров стороны заранее подготовили совместное заявление по международным отношениям.