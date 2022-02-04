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Путин прибыл в Китай, где примет участие в открытии Олимпиады

Ранее президент РФ выразил уверенность, что Игры в Пекине пройдут на очень высоком уровне.

4 февраля, 06:13

Владимир Путин. Фото © Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии зимних Олимпийских игр.

В поездке Путина будет сопровождать помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Известно, что после переговоров Путин и Си Цзиньпин отправятся на обед в формате тет-а-тет. К диалогу лидеров стороны заранее подготовили совместное заявление по международным отношениям.

Путин уверен, что Олимпиада в Пекине пройдёт на высоком уровне

Путин уверен, что Олимпиада в Пекине пройдёт на высоком уровне

А ранее Лайф писал, что президент РФ назвал отношения России и Китая образцом эффективности. По оценке российского лидера, они достигли беспрецедентного уровня. КНР и РФ — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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