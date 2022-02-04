НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Посол России рассказал о "вопиющем" поведении США в Латинской Америке

По словам дипломата, Вашингтон пытается повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро.

4 февраля, 06:30

© Pixabay

В Латинской Америке доминирует доллар, поэтому американские санкции там ощущаются особо остро. Об этом заявил российский посол в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов, приведя в пример случаи, когда из-за рестрикций США невозможно было доставить гуманитарную помощь нуждающимся странам.

"Соединённые Штаты пытаются повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро. Вопиющим примером тому стала ситуация в декабре 2020 года, когда из-за санкционных препонов российские средства не смогли своевременно поступить в центральноамериканские страны, пострадавшие от разрушительных ураганов", — рассказал Хохоликов в беседе с РИА "Новости".

Посольство РФ в США напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на обвинения в подготовке фейка

Посольство РФ в США напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на обвинения в подготовке фейка

Ранее Лайф рассказывал, что США ввели санкции в отношении нескольких граждан Белоруссии за их деятельность за рубежом, "направленную против диссидентов".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1