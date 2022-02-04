Посол России рассказал о "вопиющем" поведении США в Латинской Америке

В Латинской Америке доминирует доллар, поэтому американские санкции там ощущаются особо остро. Об этом заявил российский посол в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов, приведя в пример случаи, когда из-за рестрикций США невозможно было доставить гуманитарную помощь нуждающимся странам.