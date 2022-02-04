Посол России рассказал о "вопиющем" поведении США в Латинской Америке
По словам дипломата, Вашингтон пытается повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро.
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В Латинской Америке доминирует доллар, поэтому американские санкции там ощущаются особо остро. Об этом заявил российский посол в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов, приведя в пример случаи, когда из-за рестрикций США невозможно было доставить гуманитарную помощь нуждающимся странам.
"Соединённые Штаты пытаются повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро. Вопиющим примером тому стала ситуация в декабре 2020 года, когда из-за санкционных препонов российские средства не смогли своевременно поступить в центральноамериканские страны, пострадавшие от разрушительных ураганов", — рассказал Хохоликов в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что США ввели санкции в отношении нескольких граждан Белоруссии за их деятельность за рубежом, "направленную против диссидентов".
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