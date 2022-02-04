Общественник Петров предложил лишать начинающих водителей прав после трёх ДТП

Водителям-новичкам нужно аннулировать водительские права, если они совершили три и более ДТП, считает первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. При этом, по его мнению, у автомобилиста должно оставаться право повторно сдать экзамены в ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения транспортным средством.

Письмо с соответствующим предложением общественник направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова, сообщает РИА "Новости". По мнению Петрова, молодые водители представляют особую опасность на дорогах. Многие из них, только получив права, начинают лихачить и становятся виновниками аварий. Нововведение может стать для неопытных автолюбителей дополнительным стимулом к спокойной езде, а также поможет убрать с дорог безответственных водителей.

"Сегодня, к сожалению, в отечественных правилах фактически не регламентируется статус "молодого автолюбителя". А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за своё поведение на дорогах общего пользования: отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью", — убеждён Петров.