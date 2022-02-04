Фигуристы Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира ОИ-2022
Наш дуэт стал победителем короткой программы, опередив легендарную китайскую пару Суй Вэньцзин и Хань Цун.
Фото © ФФКР
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе в соревновании пар в рамках командного турнира на Олимпиаде-2022.
Выступая последним, наш дуэт сумел великолепно исполнить все свои элементы и набрать 82,64 балла, став вторым. Первое место заняли легендарные китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, замкнули тройку лидеров представители США — Алекса Кирем и Брендон Фрейзер.
После первого дня командного турнира наша сборная набрала 26 баллов и идёт на втором месте. В лидерах — команда США, третье место — у представителей Китая.
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