Фигуристы Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира ОИ-2022

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе в соревновании пар в рамках командного турнира на Олимпиаде-2022.

Выступая последним, наш дуэт сумел великолепно исполнить все свои элементы и набрать 82,64 балла, став вторым. Первое место заняли легендарные китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, замкнули тройку лидеров представители США — Алекса Кирем и Брендон Фрейзер.