Представители СМИ Великобритании, США и Эстонии пожаловали в Донбасс для подготовки постановочных сюжетов, которые якобы продемонстрируют "агрессию" со стороны России, Донецкой и Луганской народных республик, заявил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко со ссылкой на разведданные.

"Нашей разведкой отмечается нахождение представителей СМИ из Эстонии, США и Великобритании в тыловых районах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) [Вооружённых сил Украины]", — сообщил он.

По словам Филипоненко, командир 95-й ОДШБР Вячеслав Вессер получил указания обеспечить безопасность и работу съёмочных групп, которые должны продемонстрировать западному сообществу "агрессию" со стороны России и народных республик. Он также уточнил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует не все данные о стягивании украинскими силовиками тяжёлой техники к линии соприкосновения в Донбассе.

"В районе населённого пункта Путилино, на удалении менее 9 км от линии боевого соприкосновения, выявлено нахождение двух единиц танков Т-72. <...> Нам стало известно, что эти украинские танки были зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ещё 24 января, однако не были отражены в ежедневном отчёте миссии", — заявил представитель Народной милиции ЛНР.

Он также призвал руководство миссии ОБСЕ провести внутреннюю проверку, поскольку некоторые сотрудники осознанно идут на должностное преступление, замалчивая эти данные, что играет на руку командованию украинской армии.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.