Полиция нашла вандала, который пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после порчи картины "Три фигуры" ученицы Малевича Анны Лепорской. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителями МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведёт себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе", — добавил Горелых.

Личность подозреваемого не раскрывается. Руководитель пресс-службы добавил, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм".