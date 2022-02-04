Полиция нашла вандала, который пририсовал глаза на картине ученицы Малевича
Как рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МВД РФ, во время следственных действий подозреваемый вёл себя агрессивно.
Повреждения на картине "Три фигуры" © The art newspaper Russia
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после порчи картины "Три фигуры" ученицы Малевича Анны Лепорской. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителями МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведёт себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе", — добавил Горелых.
Личность подозреваемого не раскрывается. Руководитель пресс-службы добавил, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм".
Напомним, что инцидент произошёл в начале декабря прошлого года в Ельцин-центре в Екатеринбурге, где была выставлена работа. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Чернила проникли в слой краски, поскольку титановые белила не были покрыты авторским лаком. В результате реставрационные работы оценили в 250 тысяч рублей.
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