Путин рассказал об "очень хороших решениях" по поставкам нефти и газа в Китай

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к его встрече с главой КНР Си Цзиньпином российские нефтяные компании подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в республику.

"К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в КНР, и в газовой отрасли сделали ещё один шаг вперёд, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 миллиардов кубометров в год", — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая развивается в духе дружбы и стратегического партнёрства. По его мнению, отношения между странами приобрели беспрецедентный характер, они являются примером того, как государства помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в этом развитии. Российский лидер выразил надежду, что на переговорах с Си Цзиньпином сможет обсудить не только углеводороды, но и другие вопросы "насыщенных" двусторонних отношений.