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В ЛНР считают, что подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла к завершению

Ранее там заявили, что Киев может начать военную операцию после прибытия в регион главнокомандующего Валерия Залужного.

4 февраля, 08:25
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/26719298618/in/album-72157691042925352/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Подготовка Вооружённых сил Украины к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу, главком ВСУ Валерий Залужный скоро прибудет в регион для оценки готовности войск — такие данные получила разведка ЛНР.

"Подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу... В расположение оперативно-тактической группировки "Север" в ближайшее время прибудет комиссия украинского Генерального штаба во главе с главнокомандующим генералом Залужным. Целью работы является оценка боевой готовности к ведению наступательных действий", — рассказал на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Главком ВСУ Залужный заявил, что у Киева нет планов по военной операции в Крыму и Донбассе

Главком ВСУ Залужный заявил, что у Киева нет планов по военной операции в Крыму и Донбассе

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. Филипоненко ранее уже заявлял, что Вооружённые силы Украины могут начать наступление в Донбассе после прибытия в регион главнокомандующего Валерия Залужного.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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