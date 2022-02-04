В ЛНР считают, что подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла к завершению

Подготовка Вооружённых сил Украины к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу, главком ВСУ Валерий Залужный скоро прибудет в регион для оценки готовности войск — такие данные получила разведка ЛНР.

"Подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу... В расположение оперативно-тактической группировки "Север" в ближайшее время прибудет комиссия украинского Генерального штаба во главе с главнокомандующим генералом Залужным. Целью работы является оценка боевой готовности к ведению наступательных действий", — рассказал на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.