В ЛНР считают, что подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла к завершению
Ранее там заявили, что Киев может начать военную операцию после прибытия в регион главнокомандующего Валерия Залужного.
Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Подготовка Вооружённых сил Украины к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу, главком ВСУ Валерий Залужный скоро прибудет в регион для оценки готовности войск — такие данные получила разведка ЛНР.
"Подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу... В расположение оперативно-тактической группировки "Север" в ближайшее время прибудет комиссия украинского Генерального штаба во главе с главнокомандующим генералом Залужным. Целью работы является оценка боевой готовности к ведению наступательных действий", — рассказал на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. Филипоненко ранее уже заявлял, что Вооружённые силы Украины могут начать наступление в Донбассе после прибытия в регион главнокомандующего Валерия Залужного.
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