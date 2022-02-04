Политолог Матвейчев после запрета вещания Deutsche Welle в РФ призвал к новым санкциям

Ограничительные меры, которые Россия ввела против немецкой медиакомпании Deutsche Welle, назревали давно, заявил в беседе с Лайфом политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, на Западе должны понимать, что каждая репрессия в отношении российских СМИ получит зеркальный ответ.

"Это (ограничения против Deutsche Welle. — Прим. Лайфа) неравноценная мера, потому что RT смотрели в Германии до трети населения. У Deutsche Welle в России — сотни тысяч зрителей, никак не миллионы. Это неравная мера, поэтому нужно вводить ряд других ограничений по отношению к немцам. Но, конечно, вещание будет продолжаться. Те, кто хочет cмотреть RT, они спокойно будут заходить через сайт", — отметил эксперт.