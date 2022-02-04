Политолог Матвейчев после запрета вещания Deutsche Welle в РФ призвал к новым санкциям
По его словам, эта мера неравная, так как RT в Германии смотрели миллионы, а у Deutsche Welle в России — сотни тысяч зрителей.
Штаб-квартира Deutsche Welle в Бонне. Фото © Getty Images / Oliver Berg / picture alliance
Ограничительные меры, которые Россия ввела против немецкой медиакомпании Deutsche Welle, назревали давно, заявил в беседе с Лайфом политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, на Западе должны понимать, что каждая репрессия в отношении российских СМИ получит зеркальный ответ.
"Это (ограничения против Deutsche Welle. — Прим. Лайфа) неравноценная мера, потому что RT смотрели в Германии до трети населения. У Deutsche Welle в России — сотни тысяч зрителей, никак не миллионы. Это неравная мера, поэтому нужно вводить ряд других ограничений по отношению к немцам. Но, конечно, вещание будет продолжаться. Те, кто хочет cмотреть RT, они спокойно будут заходить через сайт", — отметил эксперт.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения.
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