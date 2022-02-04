AFP: Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует 7 февраля совершить рабочий визит в Россию, а на следующий день, 8 февраля, отправиться на Украину.

"Макрон направится в Россию в понедельник, на Украину — во вторник", — сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее перед неформальным саммитом глав МВД стран ЕС на севере Франции Макрон сообщил в беседе с журналистами, что не исключает своего визита в РФ. Французский лидер пояснил, что его поездка в Россию будет зависеть "от хода переговоров" на встрече глав МВД стран Евросоюза.