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AFP: Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

Ранее французский лидер пояснил, что его поездка в Москву будет зависеть "от хода переговоров" на встрече глав МВД стран Евросоюза.

4 февраля, 07:55
<p>Владимир Путин и Эмманюэль Макрон © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61336/photos/60427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон © Kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует 7 февраля совершить рабочий визит в Россию, а на следующий день, 8 февраля, отправиться на Украину.

"Макрон направится в Россию в понедельник, на Украину — во вторник", — сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее перед неформальным саммитом глав МВД стран ЕС на севере Франции Макрон сообщил в беседе с журналистами, что не исключает своего визита в РФ. Французский лидер пояснил, что его поездка в Россию будет зависеть "от хода переговоров" на встрече глав МВД стран Евросоюза.

Путин и Макрон в третий раз за неделю обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону

Путин и Макрон в третий раз за неделю обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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