Фигуристка Валиева выступит в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине

Рекордсменка мира Камила Валиева представит сборную России в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

"Сегодня был замечательный день. Все представители нашей команды — большие молодцы. Надеюсь, Камила [Валиева] справится с короткой программой в воскресенье", — заявил капитан нашей команды Никита Кацалапов, слова которого приводит Sport24.