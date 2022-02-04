Фигуристка Валиева выступит в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине
После первого дня соревнований наша команда располагается на втором месте, уступая лишь сборной США.
Камила Валиева (ОКР). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Рекордсменка мира Камила Валиева представит сборную России в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.
"Сегодня был замечательный день. Все представители нашей команды — большие молодцы. Надеюсь, Камила [Валиева] справится с короткой программой в воскресенье", — заявил капитан нашей команды Никита Кацалапов, слова которого приводит Sport24.
Добавим, что после первого дня командного турнира сборная России идёт на втором месте, уступая лишь сборной США.
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