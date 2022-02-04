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Фигуристка Валиева выступит в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине

После первого дня соревнований наша команда располагается на втором месте, уступая лишь сборной США.

4 февраля, 07:49
<p>Камила Валиева (ОКР). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Камила Валиева (ОКР). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Рекордсменка мира Камила Валиева представит сборную России в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

"Сегодня был замечательный день. Все представители нашей команды большие молодцы. Надеюсь, Камила [Валиева] справится с короткой программой в воскресенье", — заявил капитан нашей команды Никита Кацалапов, слова которого приводит Sport24.

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Добавим, что после первого дня командного турнира сборная России идёт на втором месте, уступая лишь сборной США.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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