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Суд в Крыму приговорил к 12 годам агента военной разведки Украины за шпионаж

По данным спецслужб, мужчина собирал и передавал Киеву информацию о российских воинских частях и их дислоцировании на территории полуострова.

4 февраля, 07:52

Фото © Pexels

Агента Главного управления разведки Минобороны Украины Константина Ширинга приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Верховный суд Крыма признал его виновным в шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Приговор Верховного суда Республики Крым, назначившего 12 лет лишения свободы гражданину Украины Ширингу Константину Семёновичу, 1960 г.р., вступил в законную силу. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано", — добавили в ФСБ.

Подозреваемый был задержан в марте 2020 года. По данным спецслужб, в интересах украинской разведки он сотрудничал с россиянкой, которая была военнослужащей Минобороны России. От неё он получал информацию о воинских частях Южного военного округа, дислоцировании на территории Крыма, а также другие сведения, являющиеся гостайной. Сообщницу Ширинга в июле 2021 года за государственную измену приговорили к восьми годам лишения свободы.

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Ранее ФСБ в Москве задержала продавца незаконно ввезённых микросхем для С-300 и С-400. Оказалось, 58-летний мужчина успел привезти с Украины десять деталей военного назначения. Ими он торговал на радиорынке в Митине. Задержанный рассказал о заказчике микросхем. "Кинутый" торговец подчеркнул, что незнакомец хотел перепродать товар в Китай. А в итоге сдал предпринимателя спецслужбам.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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