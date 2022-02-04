"Это наш выбор": Украинский фигурист ослушался главу своего Минспорта и дал интервью на русском языке
А вот его коллега Иван Шмуратко решил пойти по другому пути и общался с представителями наших СМИ на английском.
София Голиченко и Артём Даренский (Украина). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Украинский фигурист Артём Даренский после выступления на командном турнире Олимпиады в Пекине дал интервью на русском языке.
"Мы можем разговаривать как на украинском, так и на русском и английском, это наш выбор. Просто конкретно у нас очень тяжело получается разговаривать на украинском, и чтобы люди нас больше понимали, мы разговариваем на русском", — заметил спортсмен.
Ранее Лайф рассказывал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России. Так, фигурист Иван Шмуратко решил придерживаться этого правила в столице Поднебесной и общался с журналистами из РФ на английском языке.
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