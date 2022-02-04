Под усиленной охраной: Педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, этапировали в Москву

Вадима Белякова и Дениса Герасимова, которые изнасиловали и жестоко убили пятилетнюю девочку в Костроме, доставили в Москву на экспертизу. Об этом сообщает MK.

Педофилов этапировали из Костромы в ночь на 3 февраля. Отмечается, что меры безопасности при перевозке обвиняемых были усилены в связи с риском суда Линча. Сейчас Герасимов и Беляков находятся в одиночных камерах "Бутырки", откуда после карантинных процедур их переведут в психиатрическую больницу. В дальнейшем оттуда они будут направлены в центр имени Сербского на экспертизу.

По данным журналистов, обвиняемые ведут себя спокойно несмотря на то, что им грозит пожизненное заключение. Один из них пожаловался на плохое обращение в костромском следственном изоляторе.