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Под усиленной охраной: Педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, этапировали в Москву

В правоохранительных органах опасаются суда Линча, поэтому меры безопасности при их перевозке были усилены.

4 февраля, 07:48
<p>Вадим Беляков (слева) и Денис Герасимов. Фото © "МВД медиа"</p>

Вадим Беляков (слева) и Денис Герасимов. Фото © "МВД медиа"

Вадима Белякова и Дениса Герасимова, которые изнасиловали и жестоко убили пятилетнюю девочку в Костроме, доставили в Москву на экспертизу. Об этом сообщает MK.

Педофилов этапировали из Костромы в ночь на 3 февраля. Отмечается, что меры безопасности при перевозке обвиняемых были усилены в связи с риском суда Линча. Сейчас Герасимов и Беляков находятся в одиночных камерах "Бутырки", откуда после карантинных процедур их переведут в психиатрическую больницу. В дальнейшем оттуда они будут направлены в центр имени Сербского на экспертизу.

По данным журналистов, обвиняемые ведут себя спокойно несмотря на то, что им грозит пожизненное заключение. Один из них пожаловался на плохое обращение в костромском следственном изоляторе.

Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на 2 месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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