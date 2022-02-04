Под усиленной охраной: Педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, этапировали в Москву
В правоохранительных органах опасаются суда Линча, поэтому меры безопасности при их перевозке были усилены.
Вадим Беляков (слева) и Денис Герасимов. Фото © "МВД медиа"
Вадима Белякова и Дениса Герасимова, которые изнасиловали и жестоко убили пятилетнюю девочку в Костроме, доставили в Москву на экспертизу. Об этом сообщает MK.
Педофилов этапировали из Костромы в ночь на 3 февраля. Отмечается, что меры безопасности при перевозке обвиняемых были усилены в связи с риском суда Линча. Сейчас Герасимов и Беляков находятся в одиночных камерах "Бутырки", откуда после карантинных процедур их переведут в психиатрическую больницу. В дальнейшем оттуда они будут направлены в центр имени Сербского на экспертизу.
По данным журналистов, обвиняемые ведут себя спокойно несмотря на то, что им грозит пожизненное заключение. Один из них пожаловался на плохое обращение в костромском следственном изоляторе.
Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на 2 месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.
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