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"Я плачу каждый день": Заболевшая ковидом биатлонистка Васнецова пожаловалась на еду на Олимпиаде в Пекине

Руководство СБР пытается решить этот вопрос и уже обратилось в комиссию спортсменов и МОК.

4 февраля, 07:44
<p>Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков</p>

Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине, пожаловалась на отвратительное питание для заболевших.

"Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, так как остальную еду есть невозможно. <...> У меня болит желудок, я очень бледна, и у меня огромные чёрные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала", — написала Васнецова в своём инстаграме.

© Instagram

© Instagram

Позднее спортсменка выложила ещё одну сториз, в которой рассказала, что так кормят именно заболевших спортсменов. Однако корреспондентам и персоналу дают совершенно другие блюда. Как написал в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, сейчас Союз биатлонистов пытается решить данный вопрос, а руководство организации уже обратилось в МОК и комиссию спортсменов.

Биатлонистка Васнецова сдала положительные тесты на ковид на Олимпиаде в Пекине

Биатлонистка Васнецова сдала положительные тесты на ковид на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что из-за двух положительных тестов на коронавирус принять участие в Олимпийских играх в Пекине не сможет Валерия Васнецова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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