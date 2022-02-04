"Глупо себя выставили": Цеков жёстко ответил США на слова о съёмке Россией постановочного видео для "вторжения"
Он отметил, что американские власти делают очень много подобных провокационных заявлений, при этом сами развязывают войны по всему миру.
Фото © Wikipedia
Власти США, заявляя о том, что Москва якобы готовит фейковое видео для "вторжения" на Украину, таким образом хотят заявить о себе и показать, что они активно работают в разведывательной сфере, считает член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, Посольство РФ в Вашингтоне поступило правильно, ответив на эти надуманные обвинения и напомнив о "пробирке Пауэлла".
"Правильно, что напомнили [о "пробирке Пауэлла"]. Вспомним ещё "Белые каски", которые активно раскручивались США. Их многочисленные постановки. В очередной раз они себя, как мне кажется, глупо выставили. Они считают, что если они это делают, то это делают и другие. У нас есть хорошее выражение: у кого что болит, тот о том и говорит", — сказал Лайфу Цеков.
Он отметил, что Вашингтон делает очень много подобных провокационных заявлений, при этом сам развязывает войны по всему миру, в результате которых страдают жители этих стран.
Напомним, в 2003 году занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл заявил, что получил информацию о якобы имеющихся в Ираке технологиях производства химического оружия. При этом он показал пробирку, в которой, по его словам, находился образец изготовленных Багдадом средств массового уничтожения. Позднее стало известно, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ, а пробирки оказались поддельными.
Ранее Лайф писал о том, что представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что у властей США есть данные о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Вашингтона, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных. По его словам, потом Россия сделает "очень страшный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не первое подобное заявление.
Комментариев: 0