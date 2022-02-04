"Глупо себя выставили": Цеков жёстко ответил США на слова о съёмке Россией постановочного видео для "вторжения"

Власти США, заявляя о том, что Москва якобы готовит фейковое видео для "вторжения" на Украину, таким образом хотят заявить о себе и показать, что они активно работают в разведывательной сфере, считает член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, Посольство РФ в Вашингтоне поступило правильно, ответив на эти надуманные обвинения и напомнив о "пробирке Пауэлла".

"Правильно, что напомнили [о "пробирке Пауэлла"]. Вспомним ещё "Белые каски", которые активно раскручивались США. Их многочисленные постановки. В очередной раз они себя, как мне кажется, глупо выставили. Они считают, что если они это делают, то это делают и другие. У нас есть хорошее выражение: у кого что болит, тот о том и говорит", — сказал Лайфу Цеков.

Он отметил, что Вашингтон делает очень много подобных провокационных заявлений, при этом сам развязывает войны по всему миру, в результате которых страдают жители этих стран.

Напомним, в 2003 году занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл заявил, что получил информацию о якобы имеющихся в Ираке технологиях производства химического оружия. При этом он показал пробирку, в которой, по его словам, находился образец изготовленных Багдадом средств массового уничтожения. Позднее стало известно, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ, а пробирки оказались поддельными.