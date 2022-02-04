В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
После общения лидеры России и Китая отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Пекине началась встреча президента РФ Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. После общения лидеры двух стран отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр.
Российский президент — первый мировой лидер, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу с начала пандемии.
Напомним, Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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