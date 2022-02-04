НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина

После общения лидеры России и Китая отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр.

4 февраля, 07:27

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Пекине началась встреча президента РФ Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. После общения лидеры двух стран отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр.

Российский президент — первый мировой лидер, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу с начала пандемии.

Путин: Отношения России и Китая стали образцом эффективности

Путин: Отношения России и Китая стали образцом эффективности

Напомним, Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1