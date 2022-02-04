В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Пекине началась встреча президента РФ Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. После общения лидеры двух стран отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр.

Российский президент — первый мировой лидер, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу с начала пандемии.