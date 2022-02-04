"Я не умру за Киев": В Польше назвали безумием войну с Россией ради "враждебной" Украины
Сейм страны раскритиковали за принятие резолюции, подстрекающей к конфликту и дальнейшей агрессии НАТО на востоке.
Фото © Twitter / Mariusz Błaszczak
Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал "безумием" участие Варшавы в гипотетической войне с Москвой. В своей статье под названием "Я не умру за Киев" он указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве.
По словам эксперта, СМИ "готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить ещё большую неприязнь к ненавистной России". Пяста отметил, что польские политики ведут себя просто отвратительно. Одним из примеров такого поведения он назвал главу Минобороны Польши Мариуша Блащака, который "гордо объявил, что он собирается отправить на Украину оружие". Но это не самое плохое — Сейм практически единогласно принял "резолюцию, подстрекающую к войне и дальнейшей агрессии НАТО на востоке".
"А это безумие чистой воды. Во-первых, потому что с Россией, которая предстаёт в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта", — пишет Пяста.
По его словам, Москва и Варшава не имеют взаимных территориальных претензий, внутригосударственных конфликтов и не борются за сферы влияния. Однако Польше предлагают встать на защиту "враждебной и потенциально опасной" Украины, вступив в войну против "потенциально дружественного" нейтрального соседа ради интересов союзников по НАТО, заключил историк.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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