Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал "безумием" участие Варшавы в гипотетической войне с Москвой. В своей статье под названием "Я не умру за Киев" он указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве.

По словам эксперта, СМИ "готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить ещё большую неприязнь к ненавистной России". Пяста отметил, что польские политики ведут себя просто отвратительно. Одним из примеров такого поведения он назвал главу Минобороны Польши Мариуша Блащака, который "гордо объявил, что он собирается отправить на Украину оружие". Но это не самое плохое — Сейм практически единогласно принял "резолюцию, подстрекающую к войне и дальнейшей агрессии НАТО на востоке".

"А это безумие чистой воды. Во-первых, потому что с Россией, которая предстаёт в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта", — пишет Пяста.