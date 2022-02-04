Глава Еврокомиссии заявила, что запуск "Северного потока – 2" зависит от позиции России

"В этом остром кризисе всё будет зависеть от позиции России... РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас. Поэтому "Северный поток – 2" нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно", — отметила она в комментарии газете Handelsblatt.