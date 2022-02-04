Глава Еврокомиссии заявила, что запуск "Северного потока – 2" зависит от позиции России
Урсула фон дер Ляйен считает, что Москва оказывает "военное давление" на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на Европу.
Запуск газопровода "Северный поток – 2" будет зависеть от действий России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"В этом остром кризисе всё будет зависеть от позиции России... РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас. Поэтому "Северный поток – 2" нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно", — отметила она в комментарии газете Handelsblatt.
Ранее посол США Джон Салливан предупредил о санкциях против "Северного потока – 2" в случае, если Россия "вторгнется" на территорию Украины. Позже глава комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. А вот её коллега Штеффен Котре назвал неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию.
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