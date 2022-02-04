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YouTube заблокировал украинские каналы "Первый независимый" и UkrLive

Теперь при заходе на ютуб-страницы с онлайн-вещанием появляется надпись о том, что видео недоступно, а ещё нет ни одной сохранённой записи.

4 февраля, 07:24
<p>Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire

В ночь на 4 февраля с видеохостинга YouTube были полностью удалены два оппозиционных украинских телеканала "Первый независимый" и UkrLive, на которые ранее указом главы государства наложили санкции, сообщил один из акционеров телеканалов и экс-продюсер телеканала "112. Украина" Артём Марчевский в комментарии телеграм-каналу PavlovskyNews.

Марчевский полагает, что удаление телеканалов с видеохостинга произошло по велению властей страны, чтобы "закрыть рот неугодным журналистам". А на сайте "Первого независимого" уточнили, что YouTube закрыл ряд аккаунтов, чтобы лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и мире от журналистов. СМИ заверило, что оба телеканала сменили площадку и продолжают работу.

Теперь при заходе на ютуб-страницы с онлайн-вещанием каналов появляется надпись о том, что видео недоступно. На стартовых же страницах нет ни одной сохранённой записи. При этом если в поисковике видеохостинга набрать "прямой эфир" с названием телеканалов, то эфир доступен.

YouTube заблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне"

YouTube заблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне"

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал новый канал RT DE, который 16 декабря 2021 года начал вещание на немецком языке. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к заблокированному каналу. По данным ведомства, с начала 2020 года видеохостинг 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто ограничения накладываются как раз на RT.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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