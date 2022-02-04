YouTube заблокировал украинские каналы "Первый независимый" и UkrLive

В ночь на 4 февраля с видеохостинга YouTube были полностью удалены два оппозиционных украинских телеканала "Первый независимый" и UkrLive, на которые ранее указом главы государства наложили санкции, сообщил один из акционеров телеканалов и экс-продюсер телеканала "112. Украина" Артём Марчевский в комментарии телеграм-каналу PavlovskyNews.

Марчевский полагает, что удаление телеканалов с видеохостинга произошло по велению властей страны, чтобы "закрыть рот неугодным журналистам". А на сайте "Первого независимого" уточнили, что YouTube закрыл ряд аккаунтов, чтобы лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и мире от журналистов. СМИ заверило, что оба телеканала сменили площадку и продолжают работу.

Теперь при заходе на ютуб-страницы с онлайн-вещанием каналов появляется надпись о том, что видео недоступно. На стартовых же страницах нет ни одной сохранённой записи. При этом если в поисковике видеохостинга набрать "прямой эфир" с названием телеканалов, то эфир доступен.