Минэкономразвития предложило упростить ликвидацию закрытого бизнеса до "одного шага"
Сегодня на это у предпринимателя уходит от нескольких месяцев до полутора лет. В МЭР хотят переложить большинство процедур на ФНС.
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В России могут значительно упростить процедуру ликвидации бизнеса, сократив затрачиваемое на это время до пяти дней. Такие поправки к закону о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей хотят сделать в Министерстве экономического развития РФ, пишет РБК.
Инициатива, в частности, коснётся малого и среднего бизнеса. Так, предполагается, что предпринимателям необходимо будет подать лишь одно заявление. Всё остальное сделает Федеральная налоговая служба (ФНС). Она проверит наличие задолженностей у организации, судебные запреты, а также незавершённые камеральные проверки. На всё это у ведомства должно уйти не более пяти рабочих дней.
При этом отмечается, что для того, чтобы воспользоваться формой "одного шага", бизнес должен подходить по нескольким условиям: состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, не являться плательщиком НДС, не иметь каких-либо долгов, в том числе и перед сотрудниками, не иметь неисполненных обязательств по результатам налоговой проверки, не являться владельцем недвижимости и транспорта. Кроме того, организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, уменьшения уставного капитала и не должна иметь записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице.
Сегодня, чтобы закрыть дело, предпринимателю нужно подать как минимум три заявления, дважды подготовить бухгалтерский баланс, передать в службу занятости данные об увольнении сотрудников, выполнить ряд операций с кассой, а также опубликовать информацию о ликвидации в СМИ. Кроме того, по завершении документы на бизнес должны быть переданы в архивный фонд. Весь этот процесс может занять от нескольких месяцев до полутора лет, поэтому нередко предприниматели бросают бизнес, который позже ликвидирует сама ФНС, накладывая на учредителей штрафные санкции.
Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин назвал необоснованной практику возбуждения уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность.
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