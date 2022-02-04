Минэкономразвития предложило упростить ликвидацию закрытого бизнеса до "одного шага"

В России могут значительно упростить процедуру ликвидации бизнеса, сократив затрачиваемое на это время до пяти дней. Такие поправки к закону о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей хотят сделать в Министерстве экономического развития РФ, пишет РБК.

Инициатива, в частности, коснётся малого и среднего бизнеса. Так, предполагается, что предпринимателям необходимо будет подать лишь одно заявление. Всё остальное сделает Федеральная налоговая служба (ФНС). Она проверит наличие задолженностей у организации, судебные запреты, а также незавершённые камеральные проверки. На всё это у ведомства должно уйти не более пяти рабочих дней.

При этом отмечается, что для того, чтобы воспользоваться формой "одного шага", бизнес должен подходить по нескольким условиям: состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, не являться плательщиком НДС, не иметь каких-либо долгов, в том числе и перед сотрудниками, не иметь неисполненных обязательств по результатам налоговой проверки, не являться владельцем недвижимости и транспорта. Кроме того, организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, уменьшения уставного капитала и не должна иметь записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице.

Сегодня, чтобы закрыть дело, предпринимателю нужно подать как минимум три заявления, дважды подготовить бухгалтерский баланс, передать в службу занятости данные об увольнении сотрудников, выполнить ряд операций с кассой, а также опубликовать информацию о ликвидации в СМИ. Кроме того, по завершении документы на бизнес должны быть переданы в архивный фонд. Весь этот процесс может занять от нескольких месяцев до полутора лет, поэтому нередко предприниматели бросают бизнес, который позже ликвидирует сама ФНС, накладывая на учредителей штрафные санкции.