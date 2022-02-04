"Вопрос принципа": Фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту Fan ID

Систему ранее тестировали на чемпионате мира 2018 года и матчах Евро-2020 в Петербурге.

Фанаты московского ЦСКА выпустили заявление, в котором сообщили о своей поддержке массового бойкота системы Fan ID.

"Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких "вписок" и прочих уловок — это вопрос принципа. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется "паспорт болельщика". Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!" — говорится в заявлении поклонников красно-синих.