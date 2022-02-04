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"Вопрос принципа": Фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту Fan ID

Напомним, система была опробована во время ЧМ-2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

4 февраля, 08:00

Фото © ПФК ЦСКА

Фанаты московского ЦСКА выпустили заявление, в котором сообщили о своей поддержке массового бойкота системы Fan ID.

"Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких "вписок" и прочих уловок – это вопрос принципа. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется "паспорт болельщика". Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!" — говорится в заявлении поклонников красно-синих.

Губерниев — о бойкоте Fan ID: Назло кондуктору отморозим уши

Губерниев — о бойкоте Fan ID: Назло кондуктору отморозим уши

Ранее Лайф сообщал, что болельщики "Зенита" и "Спартака" выступили с заявлением о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Позднее к ним присоединились фанаты "Ростова", "Крыльев Советов", "Динамо", "Уфы", столичного "Локомотива" и других команд. Отметим, что главная цель создания паспортов болельщиков — обеспечение безопасности на стадионах. Добавим, что система была опробована во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и матчей Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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