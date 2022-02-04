"Вопрос принципа": Фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту Fan ID
Систему ранее тестировали на чемпионате мира 2018 года и матчах Евро-2020 в Петербурге.
Фанаты московского ЦСКА выпустили заявление, в котором сообщили о своей поддержке массового бойкота системы Fan ID.
"Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких "вписок" и прочих уловок — это вопрос принципа. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется "паспорт болельщика". Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!" — говорится в заявлении поклонников красно-синих.
Ранее Лайф сообщал, что болельщики "Зенита" и "Спартака" выступили с заявлением о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Позднее к ним присоединились фанаты "Ростова", "Крыльев Советов", "Динамо", "Уфы", столичного "Локомотива" и других команд. Отметим, что главная цель создания паспортов болельщиков — обеспечение безопасности на стадионах. Добавим, что система была опробована во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и матчей Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.
Фото © ПФК ЦСКА