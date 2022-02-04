Путин и Си Цзиньпин не стали жать друг другу руки при встрече
Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Китае очень трепетно относятся к эпидемиологическим мерам.
© Telegram / Башня Жданова
Момент встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина © Telegram / Башня Жданова
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не стали жать друг другу руки при встрече. Об этом в своём телеграм-канале рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.
По словам журналиста, из-за пандемии коронавируса в Китае очень строго соблюдают эпидемиологические меры, поэтому лидеры России и Китая поприветствовали друг друга словами и вместе со своими делегациями отправились в зал для переговоров.
Напомним, Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Планируется, что российский лидер также примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.
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