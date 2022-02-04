Путин и Си Цзиньпин не стали жать друг другу руки при встрече

Момент встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина © Telegram / Башня Жданова

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не стали жать друг другу руки при встрече. Об этом в своём телеграм-канале рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.

По словам журналиста, из-за пандемии коронавируса в Китае очень строго соблюдают эпидемиологические меры, поэтому лидеры России и Китая поприветствовали друг друга словами и вместе со своими делегациями отправились в зал для переговоров.