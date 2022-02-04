"Ничего нового": Замглавы МИД Грушко не удивился обвинениям в утечке ответа США по безопасности
Дипломат напомнил о логике Белого дома, согласно которому Кремль всегда и за всё несёт ответственность.
Александр Грушко. Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry – МИД России
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что не видит ничего нового и удивительного в попытке переложить на Москву вину — на этот раз в утечке ответа США на предложения по гарантиям безопасности.
"Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона Москва за всё несёт ответственность", — сказал замглавы МИД РИА "Новости".
Ранее испанская газета Еl Pais слила ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По крайней мере на данном этапе. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби всё же подтвердил подлинность обнародованного документа. Выяснилось, что автор статьи El Pais находится на Украине. Тем не менее замгоссекретаря США Виктория Нуланд высказалась о том, что в Вашингтоне "почти уверены" в "причастности" Москвы к утечке.
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