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"Ничего нового": Замглавы МИД Грушко не удивился обвинениям в утечке ответа США по безопасности

Дипломат напомнил о логике Белого дома, согласно которому Кремль всегда и за всё несёт ответственность.

4 февраля, 08:24
<p>Александр Грушко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia?__cft__%5B0%5D=AZWujb9TuGRWxevR3Dfsc9WAp5GOFyPW_uuZA56twW1Z4xLGB1fIJsfcPvX-scJCuHESLSs_yeAF3MxKM_Yk4OWr8K5plE9-iyhIR53zzH_8XyyZMGQMB7tyu_t78lA8ZAA&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Foreign Ministry – МИД России</a></p>

Александр Грушко. Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry – МИД России

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что не видит ничего нового и удивительного в попытке переложить на Москву вину — на этот раз в утечке ответа США на предложения по гарантиям безопасности.

"Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона Москва за всё несёт ответственность", — сказал замглавы МИД РИА "Новости".

Посольство РФ отвергло обвинения Нуланд о "причастности" Москвы к утечке ответов США

Посольство РФ отвергло обвинения Нуланд о "причастности" Москвы к утечке ответов США

Ранее испанская газета Еl Pais слила ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По крайней мере на данном этапе. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби всё же подтвердил подлинность обнародованного документа. Выяснилось, что автор статьи El Pais находится на Украине. Тем не менее замгоссекретаря США Виктория Нуланд высказалась о том, что в Вашингтоне "почти уверены" в "причастности" Москвы к утечке.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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