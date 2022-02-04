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Путин заявил, что посещать открытие Игр стало традицией для них с Си Цзиньпином

По его мнению, отношения между странами являются примером международного сотрудничества и в ближайшее время они будут только укрепляться.

4 февраля, 08:10
<p>Владимир Путин. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong><a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67364/photos/67172" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение на открытие зимних Олимпийских игр и отметил, что это уже стало для них своего рода традицией.

"Наши посещения открытия Олимпиады стали в известной степени традицией. Мы были у вас сначала в 2008-м на летней Олимпиаде, вы в 2014-м — на зимней в Сочи, и вот, как и договаривались, сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр. Уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках", — сказал Путин в ходе встречи.

Он назвал российско-китайские отношения примером международного сотрудничества, с чем согласился Си Цзиньпин. По словам лидера КНР, товарооборот между странами достиг рекордного значения: на данный момент он уже превышает 140 миллиардов долларов. А российский президент в ответ выразил уверенность в том, что в ближайшее время эта сумма будет только расти и достигнет 200 миллиардов.

Путин: Отношения России и Китая стали образцом эффективности

Путин: Отношения России и Китая стали образцом эффективности

Напомним, Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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