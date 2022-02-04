Путин заявил, что посещать открытие Игр стало традицией для них с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение на открытие зимних Олимпийских игр и отметил, что это уже стало для них своего рода традицией.

"Наши посещения открытия Олимпиады стали в известной степени традицией. Мы были у вас сначала в 2008-м на летней Олимпиаде, вы в 2014-м — на зимней в Сочи, и вот, как и договаривались, сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр. Уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках", — сказал Путин в ходе встречи.

Он назвал российско-китайские отношения примером международного сотрудничества, с чем согласился Си Цзиньпин. По словам лидера КНР, товарооборот между странами достиг рекордного значения: на данный момент он уже превышает 140 миллиардов долларов. А российский президент в ответ выразил уверенность в том, что в ближайшее время эта сумма будет только расти и достигнет 200 миллиардов.