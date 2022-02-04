Генпрокуратура привлекла к ответственности 690 человек за завышение цен на продукты

Более 600 должностных лиц привлекли к ответственности в 2021 году за необоснованное повышение цен на продукты питания, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В 2021 году прокурорами выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц", — подчеркнули в ведомстве.

Данная мера предпринята в целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания в условиях пандемии и самоизоляции некоторых граждан, в связи с этим прокуроры объявили почти две тысячи предупреждений руководителям торговых организаций. В ведомстве подчеркнули, что по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова постоянно проводится мониторинг уровня законности в сфере ценообразования на продовольственные товары.