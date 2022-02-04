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Москвичам перестали делать повторный ПЦР-тест после выздоровления

А ранее был сокращён карантин для граждан, которые контактировали с заражёнными ковидом. Сейчас он составляет 7 дней вместо 14.

4 февраля, 09:15
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

В Москве у пациентов с коронавирусом перестали брать повторный ПЦР-тест на наличие инфекции после выздоровления, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на несколько столичных поликлиник и кол-центр по коронавирусу.

Медики одной из городских поликлиник заявили, что повторное диагностическое исследование сейчас не проводят, а больничный пациентам с ковидом закрывают автоматически. Отсутствие повторного ПЦР-тестирования подтвердили и в другой столичной поликлинике. А на горячей линии города Москвы по коронавирусу один из операторов сообщил, что второй тест на ковид должны взять на 10–11-й день, однако, по словам другого оператора, повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.

Ранее Лайф сообщал, что для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусной инфекцией, срок карантина сократили с 14 до семи дней. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ограничения для таких граждан теряют смысл из-за особенностей нового штамма "омикрон", решается вопрос об отмене карантина.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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