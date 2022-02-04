Москвичам перестали делать повторный ПЦР-тест после выздоровления

В Москве у пациентов с коронавирусом перестали брать повторный ПЦР-тест на наличие инфекции после выздоровления, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на несколько столичных поликлиник и кол-центр по коронавирусу.

Медики одной из городских поликлиник заявили, что повторное диагностическое исследование сейчас не проводят, а больничный пациентам с ковидом закрывают автоматически. Отсутствие повторного ПЦР-тестирования подтвердили и в другой столичной поликлинике. А на горячей линии города Москвы по коронавирусу один из операторов сообщил, что второй тест на ковид должны взять на 10–11-й день, однако, по словам другого оператора, повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.