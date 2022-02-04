Глава Еврокомиссии заявила, что санкции против России коснутся сферы высоких технологий
По её мнению, эти меры сделают экономику страны более хрупкой. Ограничения носят точечный характер, однако и простые россияне ощутят на себе их эффект.
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Санкции, которые применит Евросоюз против России в случае её вторжения на территорию Украины, будут направлены против сферы высоких технологий. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Речь идёт о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полётов", — рассказала она в интервью газете Handelsblatt.
По её словам, России нужно срочно модернизировать свою экономику, однако это невозможно сделать без технологий, в которых ведущую позицию занимает Европа. Кроме того, подготовленные Еврокомиссией санкции затронут финансовые и экономические сферы (в частности, доступ к иностранному капиталу и экспортный контроль технологических товаров). По мнению фон дер Ляйен, эти меры сделают российскую экономику более хрупкой. При этом он отметила, что санкции носят точечный характер и не направлены против населения страны, однако косвенный эффект, конечно, будет.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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