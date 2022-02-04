Пушков заявил о неготовности США воевать за Украину

Противостояние с Россией давно стало частью внутренней политики США. Президент США Джо Байден готовится к переизбранию на новый срок, поэтому не может "дать слабину", а вынужден демонстрировать твёрдость в отношениях с Москвой. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков.

"Выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США, так как они не готовы воевать за Украину, как бы ни раздували эту тему американские СМИ", — написал он в "Телеграме".

Вашингтон продолжит поддерживать напряжённость в Восточной Европе и не более того, уверен сенатор. Так, в США уже несколько раз заявляли о наращивании своего военного контингента в этом регионе.