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Пушков заявил о неготовности США воевать за Украину

По мнению политика, Штатам просто нужна напряжённость в Восточной Европе ради своих интересов.

4 февраля, 09:27
<p>Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Противостояние с Россией давно стало частью внутренней политики США. Президент США Джо Байден готовится к переизбранию на новый срок, поэтому не может "дать слабину", а вынужден демонстрировать твёрдость в отношениях с Москвой. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков.

"Выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США, так как они не готовы воевать за Украину, как бы ни раздували эту тему американские СМИ", написал он в "Телеграме".

Вашингтон продолжит поддерживать напряжённость в Восточной Европе и не более того, уверен сенатор. Так, в США уже несколько раз заявляли о наращивании своего военного контингента в этом регионе.

Напомним, США начали переброску дополнительных войск в Европу. Речь идёт о двух тысячах военнослужащих американской армии. Их разместят в Польше и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США о переброске военных в Европу ведёт к усилению напряжённости. Представитель Кремля напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.

Чижов: Переброска войск США в Европу толкает Киев к силовому решению вопроса Донбасса

Чижов: Переброска войск США в Европу толкает Киев к силовому решению вопроса Донбасса

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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