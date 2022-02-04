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"Спартак" заработал 500 тысяч евро на трансфере защитника Жиго в "Марсель"

Футболист доиграет этот сезон в стане красно-белых, после чего уедет играть во Францию.

4 февраля, 09:22
<p>Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Московский "Спартак" заработал на переходе защитника Самюэля Жиго в "Марсель" 500 тысяч евро. Об этом в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

"Вы спросили о сумме трансфера. Она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации всё было сделано грамотно", — заявил Каттани.

Пресс-служба "Спартака" анонсировала переход защитника Жиго в "Марсель" летом

Пресс-служба "Спартака" анонсировала переход защитника Жиго в "Марсель" летом

Добавим, что Самюэль Жиго подписал контракт с "Марселем", однако нынешний сезон он доиграет в "Спартаке" на правах аренды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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