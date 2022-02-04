"Спартак" заработал 500 тысяч евро на трансфере защитника Жиго в "Марсель"

Московский "Спартак" заработал на переходе защитника Самюэля Жиго в "Марсель" 500 тысяч евро. Об этом в интервью " Спорт-Экспрессу " заявил спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

"Вы спросили о сумме трансфера. Она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации всё было сделано грамотно", — заявил Каттани.