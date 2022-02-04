"Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку газа с Дальнего Востока

"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа по дальневосточному маршруту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской госкорпорации.

"После выхода проекта на полную мощность объём поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год, включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири", — говорится в сообщении.

В компании назвали нынешнее соглашение значимым шагом в укреплении двустороннего сотрудничества стран в газовой сфере. Там также подчеркнули, что подписание контракта говорит о высоком уровне доверия между государствами. Глава "Газпрома" Алексей Миллер добавил, что за время сотрудничества газовых компаний Китай успел убедиться в надёжности российской корпорации как поставщика.