Apple открыла представительство в России по "закону о приземлении"
Под новую норму подпадают иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей.
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В Роскомнадзоре сообщили, что американская компания Apple исполнила "закон о приземлении". Корпорация открыла в России представительство, филиал или юридическое лицо, следует из информации на сайте ведомства.
"Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно ему, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. В рамках этого требования на сайте Роскомнадзора уже завели личные кабинеты TikTok, Spotify, Apple и Twitter.
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