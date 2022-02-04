Хинштейн назвал демаршем поведение Deutsche Welle после запрета на вещание в России
По его словам, неисполнение решения по прекращению работы может повлечь признание немецкого медиахолдинга иностранным агентом.
Александр Хинштейн. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Реакция Deutsche Welle на запрет вещания в России ярко демонстрирует двойные стандарты Запада. Об этом рассказал Лайфу депутат Александр Хинштейн. Он напомнил, что ограничение стало ответом на блокировку Russia Today в Германии. Однако последнее не вызвало осуждения в Европе.
"Показательное неисполнение DW требований российской стороны иначе как демаршем и полным отсутствием желания вести взаимно уважительный диалог не назовёшь. В современном мире уже, к сожалению, привыкли к двойным стандартам", — отметил политик.
Он напомнил, что Союз журналистов Германии (DJV) громче всех требовал ограничить работу RT DE, а немецкое правительство старалось публично всячески дистанцироваться от ситуации. Зато в ситуации с Deutsche Welle всё тот же DJV призывает Берлин "громко опротестовать акт цензуры" и называет решение российской власти ограничением свободы прессы.
Хинштейн обратил внимание, как в Германии ловко подтасовывают факты. Так, RT DE был заблокирован якобы из-за отсутствия лицензии. Однако у канала она есть и даёт право на вещание более чем в 30 странах Европы, в том числе в ФРГ.
По словам депутата, Deutsche Welle может быть также признана СМИ-иноагентом. А журналистов немецкого канала уже запретили пускать в Госдуму и отказали в аккредитации на её мероприятия по поручению спикера палаты Вячеслава Володина.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle должно было закрыться 4 января по решению российской власти. Но оно продолжило свою работу.
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