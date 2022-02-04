Хинштейн назвал демаршем поведение Deutsche Welle после запрета на вещание в России

Реакция Deutsche Welle на запрет вещания в России ярко демонстрирует двойные стандарты Запада. Об этом рассказал Лайфу депутат Александр Хинштейн. Он напомнил, что ограничение стало ответом на блокировку Russia Today в Германии. Однако последнее не вызвало осуждения в Европе.

"Показательное неисполнение DW требований российской стороны иначе как демаршем и полным отсутствием желания вести взаимно уважительный диалог не назовёшь. В современном мире уже, к сожалению, привыкли к двойным стандартам", — отметил политик.

Он напомнил, что Союз журналистов Германии (DJV) громче всех требовал ограничить работу RT DE, а немецкое правительство старалось публично всячески дистанцироваться от ситуации. Зато в ситуации с Deutsche Welle всё тот же DJV призывает Берлин "громко опротестовать акт цензуры" и называет решение российской власти ограничением свободы прессы.

Хинштейн обратил внимание, как в Германии ловко подтасовывают факты. Так, RT DE был заблокирован якобы из-за отсутствия лицензии. Однако у канала она есть и даёт право на вещание более чем в 30 странах Европы, в том числе в ФРГ.