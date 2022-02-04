Врач Звонков оценил меню биатлонистки Васнецовой, плакавшей из-за голода на карантине на Играх
По мнению собеседника Лайфа, такой рацион не сбалансирован, к нему нужно добавить овощи и фрукты, а несколько блюд сделать заменяемыми.
Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Рацион, которым кормят на Олимпиаде в Пекине российскую биатлонистку Валерию Васнецову, заболевшую коронавирусом, однозначно нельзя назвать спортивным. Такое питание может негативно сказаться на любом спортсмене, рассказал Лайфу бывший врач сборной по прыжкам на лыжах с трамплина терапевт Андрей Звонков.
По мнению врача, в этом наборе блюд можно оставить картошку, так как она даёт углеводы, а заменяемыми нужно сделать свинину и томаты. Тогда рацион станет более сбалансированным. Однако необходимо добавить ещё фруктов и овощей, чтобы спортсмены получали витамины. Звонков отметил, что пища, которую дают российской биатлонистке, очень калорийная, организаторы должны были учесть, что такая еда подходит не всем.
"Весь этот набор — примерно 250–300 граммов. С учётом костей чистого мяса 50 граммов — это примерно 150 килокалорий. Макароны — где-то 100–125 килокалорий, картошка тоже от 90 до 100 килокалорий. Соуса со всеми загустителями там около 30–35 килокалорий. И, если всё это сложить, получается около 450 килокалорий. Для завтрака этого достаточно, а вот для обеда уже нет. Этого мало, особенно для спортсмена, которому надо питать мышечную массу. В каком бы карантине спортсмен ни находился, есть такое каждый день — это издевательство", — считает врач.
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Напомним, ранее стало известно, что Валерия Васнецова из-за двух положительных тестов на коронавирус принять участие в Олимпийских играх в Пекине не сможет. Сейчас спортсменка находится на карантине. Сегодня Васнецова пожаловалась в Сети на отвратительное питание для заболевших на Олимпиаде. После этого руководство СБР обратилось в комиссию спортсменов и МОК для решения проблемы. Вскоре питание биатлонистки изменили.
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