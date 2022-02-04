Врач Звонков оценил меню биатлонистки Васнецовой, плакавшей из-за голода на карантине на Играх

По мнению врача, в этом наборе блюд можно оставить картошку, так как она даёт углеводы, а заменяемыми нужно сделать свинину и томаты. Тогда рацион станет более сбалансированным. Однако необходимо добавить ещё фруктов и овощей, чтобы спортсмены получали витамины. Звонков отметил, что пища, которую дают российской биатлонистке, очень калорийная, организаторы должны были учесть, что такая еда подходит не всем.

"Весь этот набор — примерно 250–300 граммов. С учётом костей чистого мяса 50 граммов — это примерно 150 килокалорий. Макароны — где-то 100–125 килокалорий, картошка тоже от 90 до 100 килокалорий. Соуса со всеми загустителями там около 30–35 килокалорий. И, если всё это сложить, получается около 450 килокалорий. Для завтрака этого достаточно, а вот для обеда уже нет. Этого мало, особенно для спортсмена, которому надо питать мышечную массу. В каком бы карантине спортсмен ни находился, есть такое каждый день — это издевательство", — считает врач.