На блогершу Блиновскую подали иск на 1,8 млн рублей

На блогера и основательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую подали в суд. Согласно заявлению, она должна возместить почти два миллиона рублей за часы, пишет телеграм-канал Mash.

Дело в том, что в прошлом году Елена купила у некоего Алексея весьма дорогие часы Audemars Piguet (модель Royal Oak Offshore). Однако вместо положенной цены два миллиона рублей заплатила лишь небольшой залог — 100 тысяч, чем мужчина оказался крайне недоволен.

Возможно, Елена хотела сделать подарок своему мужу, чтобы в любой непонятной ситуации тот смотрел на часы и вспоминал свою необыкновенную возлюбленную. А уже после мероприятия совсем забыла расплатиться по долгам. Ведь, как рассказывала сама Блиновская, в их семье именно муж отвечает за финансовую сторону.

Но должны ли такие мелочи волновать Алексея? Мужчина настроен крайне решительно и чётко дал понять, что собирается вернуть положенные ему деньги — целых 1 835 000 рублей.