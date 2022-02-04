На блогершу Блиновскую подали иск на 1,8 млн рублей
Причина — дорогие часы Audemars Piguet. При покупке аксессуара вместо положенной цены коуч заплатила лишь небольшой залог — 100 тысяч.
Елена Блиновская © Instagram / elena_blinovskaya
На блогера и основательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую подали в суд. Согласно заявлению, она должна возместить почти два миллиона рублей за часы, пишет телеграм-канал Mash.
Дело в том, что в прошлом году Елена купила у некоего Алексея весьма дорогие часы Audemars Piguet (модель Royal Oak Offshore). Однако вместо положенной цены два миллиона рублей заплатила лишь небольшой залог — 100 тысяч, чем мужчина оказался крайне недоволен.
Возможно, Елена хотела сделать подарок своему мужу, чтобы в любой непонятной ситуации тот смотрел на часы и вспоминал свою необыкновенную возлюбленную. А уже после мероприятия совсем забыла расплатиться по долгам. Ведь, как рассказывала сама Блиновская, в их семье именно муж отвечает за финансовую сторону.
Но должны ли такие мелочи волновать Алексея? Мужчина настроен крайне решительно и чётко дал понять, что собирается вернуть положенные ему деньги — целых 1 835 000 рублей.
А ранее Елена Блиновская раскрыла, сколько заплатила Урганту и Собчак за работу на многомиллионном юбилее. По признанию блогера, звёздные друзья не знали, что едут к ней на торжество. Они были "вызваны на частный контракт".
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