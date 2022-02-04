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На блогершу Блиновскую подали иск на 1,8 млн рублей

Причина — дорогие часы Audemars Piguet. При покупке аксессуара вместо положенной цены коуч заплатила лишь небольшой залог — 100 тысяч.

4 февраля, 13:21
<p>Елена Блиновская © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWasO9bIUg_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elena_blinovskaya</a></p>

Елена Блиновская © Instagram / elena_blinovskaya

На блогера и основательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую подали в суд. Согласно заявлению, она должна возместить почти два миллиона рублей за часы, пишет телеграм-канал Mash.

Дело в том, что в прошлом году Елена купила у некоего Алексея весьма дорогие часы Audemars Piguet (модель Royal Oak Offshore). Однако вместо положенной цены два миллиона рублей заплатила лишь небольшой залог — 100 тысяч, чем мужчина оказался крайне недоволен.

Возможно, Елена хотела сделать подарок своему мужу, чтобы в любой непонятной ситуации тот смотрел на часы и вспоминал свою необыкновенную возлюбленную. А уже после мероприятия совсем забыла расплатиться по долгам. Ведь, как рассказывала сама Блиновская, в их семье именно муж отвечает за финансовую сторону.

Но должны ли такие мелочи волновать Алексея? Мужчина настроен крайне решительно и чётко дал понять, что собирается вернуть положенные ему деньги — целых 1 835 000 рублей.

Блогерша Блиновская начала продавать подписчикам сториз в Instagram

Блогерша Блиновская начала продавать подписчикам сториз в Instagram

А ранее Елена Блиновская раскрыла, сколько заплатила Урганту и Собчак за работу на многомиллионном юбилее. По признанию блогера, звёздные друзья не знали, что едут к ней на торжество. Они были "вызваны на частный контракт".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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