Лондон выразил "высокую степень уверенности" в поиске РФ повода для вторжения на Украину
Ранее Пентагон заявил, что якобы располагает данными о планах Москвы опубликовать фейковое видео с нападением украинских силовиков на россиян. В РФ это опровергли.
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В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили, что власти страны имеют "высокую степень уверенности" в том, что Россия якобы пытается сфабриковать предлог для нападения на Украину.
"Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину", — сказал представитель канцелярии журналистам.
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Ранее в Пентагоне заявили, что власти США якобы располагают данными о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, на котором было бы запечатлено инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию. В Кремле отметили, что похожие заявление от американской стороны звучали и ранее, однако за ними, как правило, ничего не следовало. В свою очередь постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявления Пентагона, заявив, что Россия подобными вещами не занимается.
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