НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Лондон выразил "высокую степень уверенности" в поиске РФ повода для вторжения на Украину

Ранее Пентагон заявил, что якобы располагает данными о планах Москвы опубликовать фейковое видео с нападением украинских силовиков на россиян. В РФ это опровергли.

4 февраля, 13:11

© Pixabay

В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили, что власти страны имеют "высокую степень уверенности" в том, что Россия якобы пытается сфабриковать предлог для нападения на Украину.

"Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину", — сказал представитель канцелярии журналистам.

"Глупо себя выставили": Цеков жёстко ответил США на слова о съёмке Россией постановочного видео для "вторжения"

"Глупо себя выставили": Цеков жёстко ответил США на слова о съёмке Россией постановочного видео для "вторжения"

Ранее в Пентагоне заявили, что власти США якобы располагают данными о планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, на котором было бы запечатлено инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию. В Кремле отметили, что похожие заявление от американской стороны звучали и ранее, однако за ними, как правило, ничего не следовало. В свою очередь постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявления Пентагона, заявив, что Россия подобными вещами не занимается.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1