Лондон выразил "высокую степень уверенности" в поиске РФ повода для вторжения на Украину

В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили, что власти страны имеют "высокую степень уверенности" в том, что Россия якобы пытается сфабриковать предлог для нападения на Украину.

"Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину", — сказал представитель канцелярии журналистам.