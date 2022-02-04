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Регион
Опубликовано 4 февраля 2022, 12:52

"Вполне довольна": Биатлонистке Васнецовой изменили питание на Олимпиаде в Пекине после её жалоб

Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Спортсменка рассказывала, что сильно потеряла в весе из-за питания в ковидном отеле.

Российской биатлонистке Валерии Васнецовой удалось добиться разнообразия в питании в отеле для заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Пекине. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Фото © Telegram / Только биатлон. Ничего личного

Фото © Telegram / Только биатлон. Ничего личного

"За Леру Васнецову продолжаем переживать, но меню разнообразить удалось. Сегодняшним ужином она вполне довольна", — написал Аверьянов.

"Я плачу каждый день": Заболевшая ковидом биатлонистка Васнецова пожаловалась на еду на Олимпиаде в Пекине
"Я плачу каждый день": Заболевшая ковидом биатлонистка Васнецова пожаловалась на еду на Олимпиаде в Пекине

Ранее российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине, пожаловалась на отвратительное питание для заболевших.

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Шамиль Гаджиев
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