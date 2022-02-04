"Вполне довольна": Биатлонистке Васнецовой изменили питание на Олимпиаде в Пекине после её жалоб
Спортсменка ранее сообщила, что из-за питания в отеле для заразившихся ковидом она сильно похудела.
Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российской биатлонистке Валерии Васнецовой удалось добиться разнообразия в питании в отеле для заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Пекине. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
© instagram.com/vasnetsova.lera
"За Леру Васнецову продолжаем переживать, но меню разнообразить удалось. Сегодняшним ужином она вполне довольна", — написал Аверьянов.
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