"Вполне довольна": Биатлонистке Васнецовой изменили питание на Олимпиаде в Пекине после её жалоб
Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Спортсменка рассказывала, что сильно потеряла в весе из-за питания в ковидном отеле.
Российской биатлонистке Валерии Васнецовой удалось добиться разнообразия в питании в отеле для заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Пекине. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
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"За Леру Васнецову продолжаем переживать, но меню разнообразить удалось. Сегодняшним ужином она вполне довольна", — написал Аверьянов.
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