"Вполне довольна": Биатлонистке Васнецовой изменили питание на Олимпиаде в Пекине после её жалоб

Российской биатлонистке Валерии Васнецовой удалось добиться разнообразия в питании в отеле для заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Пекине. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.