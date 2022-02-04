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"Вполне довольна": Биатлонистке Васнецовой изменили питание на Олимпиаде в Пекине после её жалоб

Спортсменка ранее сообщила, что из-за питания в отеле для заразившихся ковидом она сильно похудела.

4 февраля, 12:52
<p>Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российской биатлонистке Валерии Васнецовой удалось добиться разнообразия в питании в отеле для заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Пекине. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

© instagram.com/vasnetsova.lera

© instagram.com/vasnetsova.lera

"За Леру Васнецову продолжаем переживать, но меню разнообразить удалось. Сегодняшним ужином она вполне довольна", — написал Аверьянов.

"Я плачу каждый день": Заболевшая ковидом биатлонистка Васнецова пожаловалась на еду на Олимпиаде в Пекине

"Я плачу каждый день": Заболевшая ковидом биатлонистка Васнецова пожаловалась на еду на Олимпиаде в Пекине

Ранее российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине, пожаловалась на отвратительное питание для заболевших.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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