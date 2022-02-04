Опубликован список кандидатов на пост генсека НАТО вместо Столтенберга
Он покинет свою должность в сентябре этого года, чтобы возглавить норвежский Центробанк.
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НАТО рассматривает несколько кандидатур, которые могли бы заменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса. В частности, эту должность может занять экс-премьер Британии Тереза Мэй или бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает DPA.
"Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис были выдвинуты в качестве возможных кандидатов на должность (генсека. — Прим. Лайфа) НАТО", — говорится в сообщении немецкого агентства в "Твиттере".
Напомним, ранее стало известно, что Столтенберга избрали новым главой Центробанка Норвегии. В ЦБ уточнили, что политик уйдёт с поста генсека Североатлантического альянса в конце сентября 2022 года, чтобы в начале декабря вступить в новую должность.
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