Столтенберга избрали новым главой Центробанка Норвегии
В ЦБ уточнили, что политик уйдёт с поста генсека Североатлантического альянса в конце сентября 2022 года.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / ЕРА
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой Центробанка Норвегии сроком на шесть лет, сообщает пресс-служба регулятора. Ожидается, что он вступит в должность в начале декабря текущего года.
Окончательная дата будет определена после подписания со Столтенбергом трудового договора, которое состоится в ближайшее время. В ЦБ также уточнили, что политик уйдёт с поста генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года.
А ранее Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Европу. По его словам, данный шаг усилит способность альянса к сдерживанию и обороне. Он отметил, что другие страны организации также предоставляют свои силы "на земле, на воде и в воздухе".
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