Столтенберга избрали новым главой Центробанка Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым главой Центробанка Норвегии сроком на шесть лет, сообщает пресс-служба регулятора. Ожидается, что он вступит в должность в начале декабря текущего года.

Окончательная дата будет определена после подписания со Столтенбергом трудового договора, которое состоится в ближайшее время. В ЦБ также уточнили, что политик уйдёт с поста генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года.