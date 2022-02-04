Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили открытие границ

"Безусловно, эта тема затрагивалась, работа в этом направлении ведётся. Путин выразил признательность Си Цзиньпину за принятые меры, которые позволили нашим студентам, которые на два года "зависли" здесь, вернуться в Китай и продолжить обучение", — отметил представитель Кремля.

Напомним, сегодня утром Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. В поездке его сопровождает, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров. По итогам переговоров двух лидеров глава МИД озвучил темы, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин. Он сообщил, что по двусторонним делам подтверждена линия, которая была уже определена лидерами несколько лет назад, на неуклонное развитие стратегического партнёрства во всех областях.