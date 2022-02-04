Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили открытие границ
В ходе встречи российский лидер поблагодарил своего китайского коллегу за предоставление студентам возможности вернуться в КНР для продолжения обучения.
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос открытия границ между государствами, однако решение этой проблемы зависит от эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, эта тема затрагивалась, работа в этом направлении ведётся. Путин выразил признательность Си Цзиньпину за принятые меры, которые позволили нашим студентам, которые на два года "зависли" здесь, вернуться в Китай и продолжить обучение", — отметил представитель Кремля.
Напомним, сегодня утром Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. В поездке его сопровождает, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров. По итогам переговоров двух лидеров глава МИД озвучил темы, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин. Он сообщил, что по двусторонним делам подтверждена линия, которая была уже определена лидерами несколько лет назад, на неуклонное развитие стратегического партнёрства во всех областях.
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